英国で、泥棒がラマの牧場に逃げ込んでしまったところ、８頭のラマに取り囲まれ、動けなくなってしまった間に警察が到着し逮捕された。英紙デーリー・スターが８日、報じた。英ダービーシャー州サウス・ノルマントンのカントリーハウス「カーンフィールド・ホール」近くで、３０代の男が女性からタバコを奪い、警察から逃れようとしてカーンフィールド・ホール内の牧場に入り込んだ。暗闇の中、ラマがいる囲いのフェンスを飛び