石川県内の公立高校の推薦入試が、9日に行われました。全体の受験倍率は0.84倍でした。今年度の石川県内の公立高校の推薦入試は9日、25校47学科6コースで行われました。石川県教育委員会によりますと、814人の推薦枠に対して受験者数は前年より19人多い682人で、全体の受験倍率は0.84倍でした。 学校別でみると、小松市立高校が1.43倍と最も高く、次いで金沢商業高校が1.21倍となりました。また、学科・コース別で