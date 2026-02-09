【アニメイト「ゲームミュージックCDコーナー」展開店舗拡大】 2月9日 発表 アニメイトは2月9日、「ゲームミュージックCDコーナー」の展開店舗を全国10店舗に拡大したことを発表した。 アニメイト池袋本店、渋谷店、秋葉原店、京都店、大阪日本橋店、梅田店、新宿店に加え、アニメイト札幌店、名古屋店、那覇国際通り店の3店舗も対象となる