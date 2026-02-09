フィギュア団体金スタートの“4回転の神”に世界が注目ミラノ・コルティナ五輪で世界の注目を集める選手の一人が、フィギュアスケート男子のイリア・マリニン（米国）だ。8日（日本時間9日）に行われた団体戦の最終日では、最終種目の男子フリーで200.03点を叩き出し、日本の金メダルを阻んだ。そんなマリニンはお金の面でも注目される存在。米国の経済誌「フォーブス」が“懐事情”を報じている。「オリンピック・フィギュアス