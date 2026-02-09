明日10日(火)は、西から天気が下り坂に向かいます。全国的に気圧が下がり、本州付近を低気圧や前線が通過する11日(水・建国記念の日)は影響が大きくなるでしょう。12日(木)以降も、気圧の変動が大きくなりそうです。気圧の変化によって、体調を崩しやすい方はご注意ください。10日は西から天気下り坂北海道や西日本で影響「大」明日10日(火)は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われますが、東シナ海付近で低気圧が発生し、夜は九州