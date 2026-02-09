まだインターネットが普及していない頃、「世界」を知る術は限られていた。そんな時代に、紛争地のルポや各国の要人インタビュー、そして独自の情報網によるレポートを日本人に届けたのが、作家・国際ジャーナリストの落合信彦氏だ。のちに世界に飛び出す多くの若者がその著書を貪るように読んだ。著書の累計発行部数は2000万部超。84歳で永眠した同氏の先見性は今もなお、全く色褪せていない。【全3回の第2回】【貴重な写真の数