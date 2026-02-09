◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」一つの競技で世界の頂点に上り詰めながら、ゼロから挑戦する姿に胸を打たれた。２１年東京五輪柔道男子１００キロ級王者・ウルフアロンの新日本プロレスデビュー戦「１・４」東京ドーム大会。入場時に柔道着を脱ぎ捨て、若手レスラーと同じ黒のショートタイツ姿を披露すると、会場の熱が一気に高まった。転向にあたり何度も口にしていた「初心」が、見る者の共感を呼んだ瞬間だと感じた。