９日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）に元外相の田中真紀子氏が生出演。自民党の大勝となった衆院選について語った。まず、自民党が単独で３分の２を超える議席を獲得したことについて「たまげましたね」と田中氏。高市早苗首相への有権者の期待の表れではと言われることについては「期待したというよりは、政党が１１もあって野党がバラバラで弱小で、何を言っているのかわからない。