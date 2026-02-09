結婚からわずか4カ月──。夫婦として新たな生活に胸を躍らせた時期に、新婚ホヤホヤの夫が複数の女性と不貞行為をし、さらに同棲までしていたことが判明した。まさかの裏切りに直面した妻は離婚を決断。精神的苦痛を訴え、慰謝料を求めて裁判に踏み切った。甘い新婚生活のはずが、まさかの夫による連続不貞…。元夫の行為を「悪質」と断じた裁判所が命じた慰謝料の額は…。判決の背景を紐解く。新婚でまさかの不貞行為、そして離