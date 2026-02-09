お笑い芸人ゆりやんレトリィバァ（35）が9日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。米ロサンゼルスで出演した、お笑いライブについて明かした。24年12月に米ロサンゼルスに拠点を移したゆりやんは、LAでの生活を「お笑いの、誰でも出られるお笑いのライブとかがあったりするので、そこでネタを英語で作ったものを5分間のネタをやるのに5ドル払って」と明かした。そして「英語が難しいですので、これは面白くない