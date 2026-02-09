Spotify（スポティファイ）は、2025年に音楽業界へ支払ったロイヤリティが110億ドルを超えたと発表した。あわせて、AI対策の強化や制作背景を探索できる新機能「SongDNA」の導入を含む2026年のロードマップも公開した。 支払額は前年比10％増、独立系が半数を占める 2025年における音楽業界への支払額は110億ドルを突破し、前年比で10％以上の成長を遂げた。Spotifyは世界の録音音楽収益の約30％を占めており、ロ