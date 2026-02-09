アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）東地区は10日、再開する。すでに1次リーグ突破を決めている首位・神戸はホームでFCソウル（韓国）と対戦。ノエスタ初采配となるミヒャエル・スキッベ監督（61）は、最少人数のメンバー変更で戦うことを明言した。「私の哲学の中で一番良いチームを送り出すのがある。大きなローテーションは好きじゃない。何人か…2、3人は変更するけど、今のところは（大きな変更は）考えていな