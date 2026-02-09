中国のアニメイベントで「ポケモン」など日本アニメのコスプレが相次いで禁止になっています。中国の湖北省で開かれているアニメイベントの主催者は5日、「ポケモン」や「名探偵コナン」のコスプレをして会場に入ることを禁止する通知を出しました。「民族の感情を傷つけたため」としています。また、雲南省や陝西省で開かれたイベントでも、「民族感情を傷つけた」ことを理由にコスプレを禁止するとしています。ポケモンをめぐっ