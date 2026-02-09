タレントの熊切あさ美（45）が9日までに自身のインスタグラムを更新。どアップのオフショットが話題を呼んでいる。「かなり頭を使った日」と書き出した熊切。「顔が疲れ果ててる笑」とつづって、どアップでカメラ目線の自撮り写真をアップした。「おやすみなさい」とファンへ呼びかけ。「変わらずお美しいです」「いつもと変わらず超絶美人です」「とても奇麗」「くまちゃん素敵だよ！」「美しい」「あさ美ちゃんステキ」