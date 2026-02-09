大井川鉄道は９日、４月６日からの大井川本線と井川線のダイヤ改正を発表した。一部普通列車の運転区間延長、EL（電気機関車）急行列車の発車時刻統一などの改正が行われる。主な変更ポイントは?新金谷止まりとなっている朝の普通列車１往復を「川根温泉笹間渡」まで延長運転?下りＥＬ急行列車の新金谷駅発車時刻を「１０分」に統一?東海道線との接続点である金谷駅へのＥＬ列車乗り入れを継続、の３点で利便性アップを図ると