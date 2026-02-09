一時3000円超値を上げた日経平均株価を示すボード＝9日午前、東京都中央区週明け9日の東京株式市場は日経平均株価（225種）が大幅に続伸した。終値は前週末比2110円26銭（3.9％）高の5万6363円94銭となり、史上最高値を1600円余り更新。過去5番目の上げ幅となった。衆院選の自民党圧勝で、高市政権による積極財政政策への期待から買い注文が膨らみ、一時は3000円超上昇し、5万7000円を突破した。東証株価指数（TOPIX）も最高値