大リーグ公式サイト「MLB.com」は8日（日本時間9日）、今季期待の新人をランキング形式で発表。ブルージェイズに加入した岡本和真内野手が見事1位に選ばれた。ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）、アストロズ・今井達也投手（27）もトップ10に入った。同サイトは、大リーグ公式データサイト「FanGraphs」の成績予測システム（Steamer）を用いたWAR（勝利貢献度）を基準に、期待の新人をランキング形式で紹介した。岡本