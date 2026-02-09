SBI証券は、2026年2月15日にハイブリッド型（会場＋オンライン配信）イベント「資産運用フェス2026-Spring-」を東京国際フォーラムで開催する。会場参加とオンライン視聴のいずれも事前申込制で、参加費は無料。「資産運用フェス」はSBI証券が主催する大規模イベントで、今回が4回目の開催となる。前回を上回る48社の協賛・協力のもと、投資初心者から経験者まで幅広い層を対象としたプログラムを用意する。○著名ゲスト登壇や質問