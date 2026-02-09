【モデルプレス＝2026/02/09】女優の桃井かおりが2月9日、自身のInstagramを更新。手作りの簡単つまみを公開し、話題となっている。【写真】74歳ベテラン女優「簡単なのにお洒落」盛り付け工夫した一品◆桃井かおり、厚揚げの簡単つまみ披露桃井は「昼が定食したので〜ツマミだけでどうにかお願い」とつづり、簡単つまみの写真を投稿。丸い一口サイズの厚揚げを焼いたものに、長ネギの小口切りを散らした1品を披露した。料理が盛ら