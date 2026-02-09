【モデルプレス＝2026/02/09】元Wanna Oneメンバーのカン・ダニエルが2月9日、自身のInstagramを更新。入隊日に坊主姿を公開した。【写真】韓国歌手「綺麗すぎてびっくり」とファン衝撃の坊主姿◆カン・ダニエル、入隊日に坊主姿公開同日、陸軍現役として入隊することが明らかとなっているダニエル。Instagramでは「戻ってくるよ」とコメントを添え、坊主姿でポーズする写真や動画を公開した。この投稿にファンからは「応援してま