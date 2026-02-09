俳優のパク・ボゴムが、イタリア・ミラノでハリウッドスターのジョージ・クルーニーと対面し、グローバルな存在感を印象づけた。2月7日（現地時間）、イタリア・ミラノでは、2026年ミラノ・コルティナ冬季オリンピックを記念する「オメガ・ハウス」のオープニングイベントが開催された。【写真】パク・ボゴム、日本俳優と豪華2SHOT会場には、高級時計ブランド「オメガ（Omega）」のアンバサダーを務めるパク・ボゴムとジョージ・ク