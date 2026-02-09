【フリーレン～黄昏色の魔法～】 10月 再販予定 価格：19,800円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「フリーレン～黄昏色の魔法～」を10月に再販する。価格は19,800円。 本商品はアニメ「葬送のフリーレン」より魔法使い「フリーレン」を1/7スケールフィギュア化したもの。作品の世界観を落とし込んだヴィネ