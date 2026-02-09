名古屋名物「ぴよりん」が仙台に出張！ジェイアール東海フードサービスは、宮城県仙台市の百貨店で、2日限定でコラボぴよりんを販売します。 【写真を見る】2日間限定の“ぴよりん” 黄色い｢ひよこ｣姿ではなく…頭や羽が茶色に⁉ 仙台市の百貨店 藤崎本館で販売 今回の限定ぴよりんは、黄色い「ひよこ」ではなく…頭も羽も茶色くなった限定ぴよりん。 宮城県仙台市交通局のマスコットキャラクター