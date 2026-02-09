セブン‐イレブンは、フライドチキン「ななチキ」「ザクチキ(魅惑のうま辛)」を対象とした33円引きセールを、全国のセブン‐イレブン店舗にて実施する。実施期間は、2月12日(木)から2月18日(水)までの7日間限定。期間中は、通常価格232円(税込250.56円)から33円引きの特別価格199円(税込214.92円)で提供される。本セールは、セブン‐イレブン標準価格(税抜)からの値引きとなり、対象商品を購入するごとに33円引きが適用される。「