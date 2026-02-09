日本ハムOBの岩本勉氏（54）が、自身のYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。8日の練習試合・阪神戦に出場した日本ハムのドラフト2位・エドポロケイン外野手（22＝大阪学院大）を絶賛した。練習試合を観戦した岩本氏は「打つ方の争いが激化している。それに火をつけたのがルーキーエドポロ」と名前を挙げた。「4番・中堅」で出場。初回の第1打席で遊撃内野安打。岩本氏は「一塁まで速かった。身体能力凄いね」と舌を巻いた。