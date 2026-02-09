ソニーグループは９日、録画機「ブルーレイディスク（ＢＤ）レコーダー」の出荷を２月以降、順次終了すると発表した。動画配信サービスの普及などを受け、録画の需要が低迷していた。ソニーは２００３年、ＢＤレコーダーを発売した。映画やテレビの高画質化を背景に、ＤＶＤより記憶容量の大きいＢＤの販売拡大を進めたが、動画配信サービスの普及などを受け、販売終了を決めた。記録媒体のＢＤ生産は２５年２月で終了している