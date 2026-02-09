◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 決勝(大会3日目/現地8日)フィギュアスケート団体で日本は圧巻の演技を次々披露し、2大会連続の銀メダルを獲得しました。個人競技へ期待がかかる記録も飛び出ました。女子シングル・ショートプログラムでは坂本花織選手がトリプルルッツを完璧に決めるなどノーミスの演技を披露し、今季世界最高の78.88点を記録しました。男子シングル・ショートプログラムの鍵山