三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します記念すべき第1回大会を制し、過去2回の優勝実績を誇る伊勢市。ゴールのある地元に向かってタスキをつなぐ、今年のチームは「フレッシュでイイじゃん」。オープン参加を含む全30人のうち12人のメンバーが初エントリー。新たな顔ぶれで8年ぶりの総合3位以内を目指します。村嶋輝久監督は「伊勢市のおいしいもの食べて、みんな