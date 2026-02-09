中国航天科技集団（CASC）第九研究院が開発した国家宇宙産業による中国初の電動垂直離着陸低空飛行機（eVTOL）が2月6日、中国南西部の重慶で初飛行に成功し、各種の性能検証を順調に完了しました。このeVTOLは、多様な移動・輸送ニーズに対応するため、迅速にアップグレードできる革新的な構造を持つ機体です。分離式のコア設計を採用しており、主翼・コックピット・シャシーが構成する飛行体と陸上走行体の2形態を備えています。