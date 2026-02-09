三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。去年、町の部で優勝した川越町。これまでライバルの菰野町と1位の座を奪い合い、戦績は8勝8敗。今年は圧巻の走りで連覇を狙う、そんな思いで初めて監督をつとめるのは服部有里さんです。「小さい町なので人数が少なくて、選手を集めることは大変だけど少数精鋭。一人ひとりがとても力を持って頑張っているチーム。今年の川