横浜FCのスタジアムMCを卒業した堀口真帆さんが２月７日、自身のインスタグラムを更新。感謝の思いを綴るとともに、スタジアムMCとしての“最後のショット”を公開した。“まほち”の愛称で親しまれる堀口さんは、17歳の現役高校生。2021年に雑誌『Popteen』のレギュラーモデルとしてデビューし、昨年はABEMAで配信された恋愛リアリティ番組『キミとオオカミくんには騙されない』や数々のドラマなどにも出演し、注目を集めている