テレビ東京で7日、『土曜ゴールデン温泉タオル集め旅21この冬行きたい雪見の絶景露天SPin岩手』（後6：30〜8：55）が放送され、4日に自身のSNSで第1子出産を報告したタレントの岡田結実が出演。SNSで反響が寄せられた。【番組カット】湯けむり美人！タオルを巻いて温泉を楽しむ岡田結実温泉タオル集め旅には、オアシズ・大久保佳代子とたんぽぽ・川村エミコが出演。岡田のほか、3時のヒロイン・ゆめっちもゲスト出演した。