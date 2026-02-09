IMP.の横原悠毅が出演する、SBS（静岡放送）情報番組「Soleいいね！」の人気コーナー「ミッションです！横原くん」が放送され、「2025円使い切れ！ぴったりショッピング」と題して、富士山のお膝元・富士宮市で食べ歩きやショッピングを楽しんだ。最初に訪れたのは、富士山世界文化遺産を構成する重要な資産でもある「富士山本宮浅間大社」。まず参拝からロケがスタートし横原は「某グループのメンバーが健康でいられますよう