ラッパーのちゃんみな（27）が9日までに自身のインスタグラムストーリーズを更新。ファンに呼びかけた。現在7都市14公演のアリーナツアー中のちゃんみな。7、8日の新潟公演を終え「ツアー始まり新潟最高でした寒い中本当にありがとう」と投稿。続けて「そして新しい好物できた」とつづり「ぽっぽ焼き」の写真を投稿。「新潟のどなたかぽっぽ焼きの作り方教えてください」と呼びかけた。ぽっぽ焼きとは、黒砂糖と小麦粉