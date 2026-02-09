出版社「トゥーヴァージンズ」が、巨人とコラボした巨人の初代マスコットマーク「ミスタージャイアンツ」を復刻したソフビフィギュアを２月９日から発売したことを発表した。「ミスタージャイアンツ」は巨人の初代マスコットマークとして１９６４年に誕生。作者は洋画家の故・相澤光朗氏で、長嶋茂雄さんの太い眉、王貞治さんの丸い目、川上哲治さんの太鼓腹をモチーフにしたことでも知られる。２０２４年で生誕６０周年を迎え