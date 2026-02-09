ＷＢＣにブラジル代表で出場するヤマハの沢山優介投手（２２）が現在、同社の草薙キャンプに参加している。１０日に今季初の紅白戦で登板予定。中４日で１５日に行われるハヤテとの今季初練習試合で先発したあと、チームを離れブラジルへ渡る。１０日ほど現地で代表の練習に合流したのち、決戦の地・米国に入る。沢山は１８７センチの大型左腕で、最速１５１キロを誇る。静岡の掛川西高からヤマハに進み、４月に入社５年目を迎