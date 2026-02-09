日本ハムの水谷瞬外野手が９日、初代アンバサダーを務めるナゴパイナップルパークを訪問。「アンバサダー凱旋式」と称したイベントを行った。昨年２月に就任し、本塁打の際のパフォーマンスや、契約更改でのパイナップルスーツと盛り上げた水谷に、パーク側がプレゼントを用意。サプライズで、パイナップルの形状をしたバットをプレゼントした。さらに、このバットを受注販売することを発表。司会者の「金額の前に、欲しいな