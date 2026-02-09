近年成長目覚ましい若手歌舞伎俳優・中村鷹之資（たかのすけ、２６）が９日都内で、４月に開催される欧州公演「女方ができるまで」に向けて意気込みを語った。鷹之資にとって初めての海外公演で仏パリ、伊ローマ、独ケルンの３都市で上演。舞踊「藤娘」を披露するが、「女方」の芸術性にも焦点をあて、その姿が出来上がっていく過程も舞台上で紹介する。父で人間国宝だった中村富十郎さん（２０１１年没、享年８１）もアズマカ