自民大勝に終わった今回の選挙。高市早苗首相の個人人気は、やはりすごかった。最終日、東京・二子玉川で行われた最後の演説には約１万人が殺到。日が暮れた午後７時、聴衆が携帯ライトで夜空を照らす姿は、芸能人のライブを思い起こさせた。人気の一因は、高市氏のしゃべりにある。「内閣そぅり大臣のぉ、高市早苗です」。抑揚を付けた語り口は、聞きやすさがある。「自分の言葉で話しているな、しがらみがないな」と印象づけ