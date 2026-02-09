中国当局が市場リスクを受けて銀行に米国債保有の抑制を促すと報じられ、米債利回り上昇 関係者筋情報として、中国当局が銀行に対して、市場リスクを受けて米国債保有の抑制を促したとの通信社報道が出たことを受けて、米債利回りが上昇している。米10年債利回りは4.22％近くで推移していたが、4.2479％まで上昇。 利回り上昇であるが、米債に対する警戒材料でもあり、ドル円は小幅ドル売りで反応している。 US10Y4.2