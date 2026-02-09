テクニカルポイントユーロドル、中立状態に移行、動き出し待ちに 1.2018ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1985エンベロープ1%上限（10日間） 1.1906一目均衡表・転換線 1.186610日移動平均 1.1835現値 1.1827一目均衡表・基準線 1.177821日移動平均 1.1747エンベロープ1%下限（10日間） 1.1716一目均衡表・雲（上限） 1.1679100日移動平均 1.1639一目均衡表