対ドルでしっかりした動きが続く＝オセアニア為替概況 豪ドル/ドルは先週末の堅調な動きが継続。先週金曜日は朝方、銀を中心に貴金属市場の下げが加速したことでいったん売られ、一時0.6897ドルと0.6900ドルを割り込むところまで売りが出ていたが、貴金属相場の下げが一服から反転となり、下げを主導していた銀スポットがプラスに転じるなどの動きを見せたことで海外市場にかけて上昇が続き、一時0.7020ドル台を付けた。今朝