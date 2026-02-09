タレント上沼恵美子（70）が9日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。電子マネーについて語った。これまでにも出演番組などで、電子マネーの「PayPay」に50万円チャージしていることを明かしている上沼。現在も「使えるとこが増えたわ〜」と愛用しているが、「ポイントが付いてるねんて、知ってた？何もしてないのに使うだけで」と語った。ポイントが貯まることを最近知ったといい、「それで見てもらっ