俳優の須賀健太（31）が9日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。ゲストの俳優・早乙女太一（34）に「気分で本当に斬ろうとするのをやめてください」とクレームを入れた。「結構立ち回りの多い舞台とかすると、（早乙女は）大体強い役。僕がボコボコにされる役」と須賀。「殺陣って斬られてるように見せるっていうのを、1番分かってるはず」なのに、早乙女は「たまに当ててくる。蹴りは本当に当ててくる」と