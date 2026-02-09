きょうの東京株式市場で、日経平均株価は先週末より2100円以上値上がりし、5万6363円で取引を終えました。今月3日以来、およそ1週間ぶりの史上最高値更新です。衆院選で自民党が歴史的な圧勝を飾ったことを受け、“高市フィーバー”に沸いたきょうの東京株式市場。取引開始直後から幅広い銘柄が買われ、ほぼ全面高の展開となり、日経平均株価は一時、上昇幅が3000円を超える場面もありました。高市政権が掲げる「積極財政」などを