ロックバンドDragon Ashのギター、ボーカル、Kjこと降谷建志（47）が9日、インスタグラムを更新。47歳の誕生日を迎え、加齢に対する思いを明かした。降谷は「いやだああああああああああぁいやだいやだいやだいやだいやだいやだあぁ」と書き出し、「47歳とかなんのいやだあああ37歳とかがいいじゃん」と吐露。「年齢なんてただの数字とか言ってんのジジィとババァだけじゃんクッソ絶対嫌じゃんいやだあああぁ」と悲鳴をあげた。