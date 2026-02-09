お笑い芸人ゆりやんレトリィバァ（35）が9日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。米ロサンゼルスに拠点を移したことについて語った。24年12月に米ロサンゼルスに拠点を移したゆりやんは、MCの黒柳徹子（92）から「ロスはなんでお暮らしになろうと思ったの？」と聞かれ、「ハリウッドスターになりたくってですね、アメリカに行きたいと思いまして。ハリウッドスターといいながら、ニューヨークとロサンゼルス迷