道路交通法違反の無免許運転と酒気帯び運転の疑いで、三条市に住む無職の男（64）が9日、現行犯逮捕されました。警察の調べによりますと、男は9日午前10時18分頃、三条市松ノ木町の三条市道で無免許で酒気を帯びた状態で軽貨物自動車を運転した疑いです。他の件で男が無免許であることを知っていた警察官が、男が運転しているのを目撃。男から酒のにおいがしたため調べたところ、基準値を超えるアルコールが検出されたという