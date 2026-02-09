2月8日、『大樹生命 Wリーグ 2025－26シーズン』は全日程を終了。最終順位が確定し『京王電鉄 presents Wリーグプレーオフ 2025－26』と『Wリーグ ディビジョン入替戦2025－26』の出場クラブと対戦カードが発表された。 Wリーグプレミアはトヨタ自動車アンテロープスが23勝5敗の好成績でリーグ1位通過を果たした。続いてデンソーアイリスが