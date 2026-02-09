住友金属鉱山が後場急伸。株価は一時、前週末に比べ１０％を超える上昇となった。同社は午後２時３０分に２６年３月期の連結純利益を７４０億円から１４００億円（前期比８．５倍）に上方修正することを発表した。非鉄金属価格や為替の動向を考慮し業績を見直した。同時に株主還元方針を変更し、今期配当を従来予想から５２円上乗せし１８３円（前期は１０４円）に増額した。なお、第３四半期累計（２５年４～１２月）の連